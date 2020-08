Alcamo: cinema sotto le stelle, 13 e 16 agosto. Opera dei Pupi il 14 agosto

Nell’ambito del palinsesto estivo organizzato dall’Amministrazione Surdi, giovedì 13 agosto per la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”, presso la multisala Starplace Spazio aperto, il cartone animato “TAPPO” – Cucciolo in un mare di guai (Trouble), un film d’animazione canadese del 2019, diretto da Kevin Johnson e distribuito da Eagle Pictures.

Il primo spettacolo alle ore 20:00, il secondo alle 22:00 (prenotazioni whatsapp al 3423271928).

Trama del film di animazione: dopo la morte della sua amata e ricca padrona, Tappo, un cagnolino abituato a vivere nell’agio e nel lusso, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta dovrà imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riuscirà a trovare un nuovo padrone.

Domenica 16 Agosto invece sarà la volta di "MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI" un film









