Al Teatro Antico di Segesta va in scena “Medea” di Cristina Borgogni

Debutta al Teatro antico di Segesta, in prima nazionale, martedì 11 agosto, alle ore 19.45, con replica il 12 alla stessa ora, la Medea diretta e interpretata da Cristina Borgogni.

Lo spettacolo, una produzione del Centro Teatrale Meridionale (C.T.M.), vede in scena anche Paolo Lorimer, Domenico Pantano, Simone Coppo e Ludovica Di Donato.

Medea è una donna forte e selvaggia, amante tradita, esule infelice e perseguitata, vittima e carnefice della brutalità e della ferocia dei maschi.

Ma è anche parte integrante di un nucleo familiare: è lei stessa famiglia. Il punto di partenza su cui ha lavorato Cristina Borgogni per realizzare lo spettacolo è il mito trattato trasversalmente in tutte le epoche da molteplici drammaturghi, primo fra tutti Euripide – che la mise in scena nel 431 a.C. – per giungere ad Apollonio Rodio con le sue Le Argonautiche.

«Il nostro testo – si legge nelle note …









