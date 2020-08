A Salemi un contributo ministeriale per l’adeguamento anti Covid

Salemi. Il Comune di Salemi riceverà un contributo di 40 mila euro dal Ministero dell’Istruzione, in merito agli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.

Lo scorso 7 luglio sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, compresa la fornitura di arredi scolastici, che favoriscano il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico.

Ciascun Ente locale può fin da subito intraprendere tutte le attività necessarie per l’avvio dei lavori di adattamento e adeguamento degli spazi, che dovranno …









