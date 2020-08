Vita, tenta di violentare la propria moglie. Uomo condannato ad 1 anno e 8 mesi di carcere

Vita. Un anno e otto mesi di reclusione, interdizione dai pubblici uffici, pagamento dei risarcimento danni pari a 6 mila euro. È stata questa la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, presieduto dal dottor Vito Saladino, nei confronti di G.D., per il reato di tentata violenza sessuale ai danni della propria moglie M.M.

Era il lontano 2016 quando l’uomo in questione, durante la notte del 1 luglio, aveva tentato di abusare della moglie. Già da tempo i due coniugi avevano palesato una profonda crisi familiare, che li aveva portati alla decisione di separarsi. Durante quella notte però qualcosa era scattata nella testa di G.D., che prima di quell’episodio non aveva mostrato atteggiamenti violenti. Secondo quanto riportato dalla testimonianza della vittima, l’uomo quella sera aveva provato subito ad avere un rapporto “sessuale” con la moglie, che però …









