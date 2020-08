Due ragazzi extracomunitari si sono introdotti in un palazzo con l’intento di occupare uno degli appartamenti.

È successo questa mattina in via San Francesco d’Assisi, in pieno centro storico a Trapani. Ad intervenire,dopo l’allarme lanciato dagli abitanti della zona, la polizia e i carabinieri che sono riusciti a fermare uno dei due ragazzi.

Il giovane era sprovvisto di documenti.

Il secondo, invece, è riuscito a fuggire dal tetto.









