Trapani, la base riformista torna sull’aggressione al Mercato di Marsala

Siamo stati qualche settimana fa a Marsala insieme all’On. Carmelo Miceli dopo l’episodio avvenuto all’Antico Mercato, per ascoltare e capire.

Lo abbiamo fatto in modo riservato, come era giusto fare, perché volevamo renderci conto della situazione a Marsala.

Durante la chiacchierata è emerso chiaramente il loro disagio e le ripetute provocazione da parte di giovani, che al grido prima gli italiani, invitano più o meno cortesemente, i ragazzi ad allontanarsi dal centro storico.

Oggi apprendiamo dalla stampa di un’aggressione molto grave, avventura in centro e con un cordone di persone a protezione dell’aggressore per evitare che qualcuno potesse intervenire.

La frase più grave: “così imparano a rispettare gli italiani”, lascia pochi dubbi sulla matrice razzista.

È urgente una maggiore presenza delle forze dell’ordine ed un tavolo sulla sicurezza in Prefettura, perché …









