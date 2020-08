Trapani, in due tentano di occupare abusivamente un appartamento in centro 

Due giovani di colore si sono introdotti in un palazzo al numero civico 12 della via San Francesco d’Assisi a Trapani con l’intento verosimilmente di occupare uno degli appartamenti disabitati.

A mandare a monte il loro progetto sono stati gli abitanti della zona che hanno dato l’allarme. Sono così intervenuti polizia e carabinieri che sono entrati nello stabile.

Uno dei due extracomunitari era ancora nel vano scala. L’altro, invece, è riuscito a fuggire dal tetto. All’ingresso del palazzo è stato rinvenuto un borsone contenente tre telefonini cellulari.

Per terra due lattine di coca cola vuote, bucce di banana e un pezzo di pane. Il giovane fermato era sprovvisto di documenti di riconoscimento.









Leggi la notizia completa