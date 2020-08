Sicilia, forestali senza stipendio da tre mesi 

Forestali siciliani senza stipendio. La Regione si complimenta con loro da un lato ma poi li lascia senza stipendio. Lo denunciano i segretari generali di Fai Cisl-Flai Cgil-Uila Uil Sicilia Pierluigi Manca, Tonino Russo e Nino Marino che sottolineano come “migliaia di lavoratrici e lavoratori stagionali stanno soffrendo assieme alle loro famiglie perché non hanno ancora ricevuto le paghe di maggio, giugno e luglio”.

“Tutto a causa di lungaggini burocratiche incomprensibili e di procedure che sono sempre più complicate a dispetto dei proclami sulla semplificazione”, aggiungono i tre esponenti sindacali.

“Non riusciamo a comprendere, non possiamo accettare – continuano Manca, Russo e Marino -, ancora mesi di ritardi nei pagamenti con la solita scusa dei motivi tecnici. Tutto questo risulta ancora più grave se avviene, come adesso, in una fase di emergenza nell’emergenza. Moltissimi forestali con …









