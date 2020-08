Riciclaggio di denaro, sequestrate tre villette sull’isola di Salina a Faustino Giacchetto

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un sequesto preventivo di tre villette sull’isola di Salina nei confronti di Faustino Giacchetto, dei due figli e di Gioacchino Imburgia. Il valore dell’importo sequestrato è di 550 mila euro, ritenute parte dell’attività di riciclaggio e auto-riciclaggio ideata da Giacchetto che è riuscito tramite il C.I.A.P.I., lo storico ente di formazione professionale siciliano, a percepire in maniera illecita, diversi milioni di euro di contributi e condizionato le gare d’appalto per la gestione dei grandi eventi in Sicilia.

Per questi fatti Giacchetto fu arrestato nel 2013 e prima di finire in manette aveva emesso tre assegni da 550 mila euro alla società immobiliare dell’imprenditore Imburgia che, nel 2018 ha ceduto gli immobili ai figli di Giacchetto. Le tre villette del valore di 850 mila euro sono state messe a reddito dai Giacchetto che le utilizzavano per attività di locazione …









Leggi la notizia completa