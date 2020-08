Pantelleria, Ferragosto con concerti, spettacoli e risate

Si parte domani con Roberto Lipari e si finisce con Gianni Nanfa, passando per il Cossyra Jazz Groove, la White Night Light con gli Yasmin Brother e Luna Rossa, tributo all’Orchestra Italiana

Una settimana di Ferragosto piena di eventi per Pantelleria. Si comincerà già da domani, martedì 11 agosto, con lo spettacolo di e con Roberto Lipari, ‘Scusate se insisto’ che è andato tutto esaurito in due giorni.

Quanti hanno prenotato dovranno presentarsi all’ingresso di Piazza Cavour dalle 21.00 e non oltre le 21.30. Dopo le 21.30 i posti ancora non occupati, saranno resi disponibili a chi non ha effettuato la prenotazione. Lo spettacolo sarà visibile anche dalla Piazza, ma le Forze dell’Ordine vigileranno perché non si formino assembramenti.

Roberto Lipari è un cabarettista garbato ed intelligente che in poco tempo, grazie a Facebook, si è …









