Paceco, Enrico Rizzi denuncia il comandante della polizia municipale D’Alessandro e la vice Romano

Si sarebbero rifiutati di prendere una denuncia. Si preannunciano guai giudiziari per il comandante e il vice comandante della polizia municipale di Paceco. Giuseppe D’Alessandro e Anna Rita Romano, infatti, sono stati denunciati dall’animalista Enrico Rizzi.

L’accusa è grave: omissione d’atti di ufficio. Il fatto è avvenuto questa mattina, quando Enrico Rizzi si è presentato al comando dei vigili urbani per denunciare un episodio inerente alla sua attività in difesa degli animali accaduto nel Palermitano.

A ricevere l’animalista, Anna Rita Romano. Enrico Rizzi spiega il motivo della sua visita. Ma dopo averlo ascoltato il vice comandante va nel panico: dice – questa è la versione del denunciante – che non sa come si fa una ratifica. Rizzi la tranquillizzata: “Mi impegno a fargliela avere quanto prima”. Così i due si danno appuntamento nel pomeriggio. Ed …









