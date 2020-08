Mistero sulla morte di Viviana Parisi. E il piccolo Gioele che fine ha fatto?

Per il momento l’unica certezza nel giallo di Messina è la morte di Viviana Parisi. La 43enne dj di Venetico, scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni dall’autostrada A20 Palermo-Messina dopo aver avuto un incidente, con un furgone, nei pressi di Caronia e trovata morta, dopo sei giorni, a qualche chilome di distanza dal luogo dove ha lasciato la sua Opel.

La scomparsa – Gli inquirenti oltre a cercare il bambino di cui non c’è traccia cercano di ricostruire le tappe percorse da Viviana. Lunedì 3 agosto Viviana e il figlio escono di casa, la donna dice al marito che deve andare a comprare delle scarpe al piccolo in un centro commerciale di Milazzo, da allora si perdono le sue tracce.

Sei giorni dopo viene tovato il cadavere di Viviana Parisi – La scoperta è arrivata il sesto giorno di ricerche, …









