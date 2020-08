Mazara. Emergenza Idrica, potenziato per un mese il servizio autobotti comunali

Potenziato per un mese il servizio autobotti comunali con l’assunzione di due autisti da agenzia interinale – Commissionato anche un servizio di trasporto acqua potabile privato

REDAZIONE – Al fine di fronteggiare l’emergenza idrica, il dirigente del settore tecnico “Servizi alla Città e alle Imprese” ing. Giuseppe Asaro rende noto che “da oggi sono stati assunti, tramite agenzia interinale, due autisti per la durata di un mese che provvederanno a soddisfare le richieste di acqua dei cittadini mediante autobotti comunali con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20; il sabato dalle ore 8 alle ore 14”.

Il potenziamento del servizio comunale autobotti segue di alcuni giorni la determinazione dirigenziale n. 280/2020 con la quale è stato affidato per un importo di circa 7mila 500 euro (euro 35 a trasporto unitario) il servizio di trasporto di acqua …









