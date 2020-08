Mazara, disagi per l’acquisto dei farmaci nei giorni festivi e prefestivi

Il Tribunale dei Diritti del Malato dell’ospedale di Mazara del Vallo, denuncia il disagio riportato quotidianamente e costantemente da numerosi cittadini che lamentano ormai da diversi anni la grande difficoltà nell’approvvigionamento dei farmaci durante i giorni festivi e prefestivi.

“Nei fine settimana di tutto l’anno infatti – scrive Natale Russo, coordinatore del tribunale diritti del malato- rimane aperta una sola farmacia di turno, rispetto alle 13 presenti sul territorio comunale. Questo genera un evidente disagio in termini di spostamento da una parte all’altra della città e di affollamento nell’unica farmacia aperta. Non si riesce a comprendere come non sia possibile fare in modo che almeno altre farmacie restino aperte il sabato e la domenica. Il problema diventa ancora più evidente durante questo periodo di emergenza sanitaria. A causa del distanziamento sociale imposto dalla pandemia e a …









