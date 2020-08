Mazara. Dal 29 luglio non si hanno notizie del mazarese Girolamo Basone

Riunione in Prefettura dopo la denuncia di scomparsa

Da alcuni giorni, esattamente dal 29 luglio scorso, non si hanno più notizie di un uomo di Mazara del Vallo: Girolamo Basone di 59 anni.

A seguito della denuncia di scomparsa fatta dalla sorella, si è svolta oggi una riunione operativa in Prefettura a Trapani, coordinata dal Prefetto Ricciardi, alla quale hanno preso parte i rappresentanti di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale di Mazara del Vallo e Protezione Civile. L’uomo, nato il 4 ottobre 1960, è celibe. E’ alto 1metro e 65 ed è un ex dipendente comunale. E’ residente nella via Carlo Collodi Lorenzini di Mazara. Il Prefetto, forze dell’ordine e familiari rivolgono un invito, nel caso di avvistamento dell’uomo, a segnalarlo immediatamente rivolgendosi a Carabinieri (112) Polizia di Stato (113) e Polizia Municipale di Mazara del Vallo (0923 671788).

