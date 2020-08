Marsala, olio a terra alla curva di Capo Boeo. Una moto scivola …

Olio a terra nella curva di Capo Boeo, a Marsala. Un mezzo, infatti, ha perso olio. E una moto è scivolata, in maniera brusca. C’erano due persone a bordo, che sono scivolate a terra, e per fortuna, dato che avevano il casco e procedevano ad un’andatura moderata, non si sono fatte nulla.

Ma il problema rimane, e sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che hanno chiesto l’intervento di un mezzo per rimuovere l’olio e rimettere in sicurezza la zona Nell’attesa, la zona è stata transennata, creando un bel po’ di disagi agli automobilisti e una lunga fila di auto.









