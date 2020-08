Marsala, elezioni: tutti sul carro di Grillo. Arriva anche la Lega …

A Marsala parlare di amministrative è diventato imbarazzante, se da un lato c’è chi pensava che il rischio fosse quello di ripercorrere le tappe della competizione del 2015 ha sbagliato valutazione.

Si è andati oltre. Il candidato sindaco Massimo Grillo questa volta non vuole proprio perdere, si gioca tutte le carte del mazzo, giocatori compresi, soprattutto non parla di programmi. Non è il tempo per spolverare il programma è tempo di preparare la macedonia delle alleanza.

Non basta una stanza per metterli tutti insieme, una coalizione che poggia su colonne poco stabili, pronte a venire giù alla prima pioggia. Piace vincere facile, difficile sarà amministrare, quando ognuno porterà la sua idea di partito, il suo posto da occupare. Ma Grillo è un bravo democristiano, saprà barcamenarsi.

Cosa hanno in comune tutte queste persone che fanno parte della coalizione di Grillo? Nulla. L’area …









