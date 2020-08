Marsala “bella fitusa”, i cumuli di rifiuti in contrada Dammusello

Per Marsala “bella fitusa” ci troviamo in contrada Dammusello, dove qualcuno continua ad abbandonare tranquillamente i rifiuti in strada e dove si notano dei veri cumuli d’immondizia.

“Premesso che ciò è frutto della inciviltà di pochi miei concittadini – ci scrive un nostro lettore Vito che ci invia anche le foto – chiedo a chi di competenza se è poi tanto difficile andare a verificare chi ha lasciato questi regali e premiarli come meritano. Grazie”.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.











