Marsala 2020, Aldo Rodriquez incassa il sostegno di deputati regionali e nazionali

Dopo le polemiche e la rottura con Piera Aiello, la deputata del Movimento Cinque Stelle che lo stesso Aldo Rodriquez ha voluto e sostenuto alle scorse elezioni politiche, il consigliere comunale e portavoce marsalese incassa, invece, il sostegno di diversi deputati regionali e nazionali del movimento.

In un incontro ufficiale presso la sede storica del meetup in via Trapani, Rodriquez ha ricevuto il via libera alla candidatura e il sostegno del capogruppo all’ARS Giorgio Pasqua, di Vita Martinciglio deputata mazarese alla Camera e Antonio Lombardo, deputato nazionale alcamese e infine Roberta Schillaci, portavoce all’ARS e componente della commissione Cultura.

“Sei il nostro candidato legittimato e voluto con forza dai Cinquestelle”, ha detto Giorgio Pasqua, ribadendo la disponibilità a essere presenti in tutti gli incontri fra candidati e cittadini pur di non far mancare il consenso.

“Sono qui per incoraggiarvi perchè le campagne …









