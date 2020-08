Marinella di Selinunte: torna in attività il trenino turistico “Ercolino”

Anche quest’anno, nonostante la minaccia Corona virus e la mancanza di turisti dalle diverse nazioni europee, è tornato in azione il trenino turistico Ercolino.

Di proprietà del gruppo Dotto Trains di Castelfranco Veneto, il pittoresco trenino – riproduzione del celebre treno Muson River 1894 – allegro ed accogliente, collega il centro abitato di Marinella di Selinunte alle spiagge limitrofe, dando la possibilità di godere di una esperienza diversa e particolare anche per chi non volesse utilizzarlo solamente come mezzo di trasporto per andare a fare un bagno al mare.

In mezz’ora circa, il piccolo convoglio percorre l’intera borgata marinara, tornando al punto di partenza posto nella piazza della Ex Stazione Ferroviaria di Marinella di Selinunte. Il tutto poi, è scandito da alcune brevi soste in punti strategici di interesse turistico come il Parco Archeologico e le Cave di Cusa.

L’accesso …









