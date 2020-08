La Regione ha deciso, il 4 e 5 ottobre si voterà anche a Favignana 

Il 4 e 5 ottobre si voterà anche al Comune di Favignana. Lo ha deciso l’assessorato Regionale alle Autonomie Locali, stabilendo con un decreto apposito le elezioni anche alle Egadi per il Sindaco e il Consiglio comunale.

Per il comune egadino c’è il tempo per poter andare alle elezioni già ai primi di ottobre, dopo che nelle settimane scorse, l’ex primo cittadino Giuseppe Pagoto, coinvolto nell’operazione Aegades, si è dimesso.

Nelle stesse giornate si rinnoveranno i sindaci e i consigli comunali, oltre che di Favignana, anche Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina









