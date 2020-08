La nave con 700 persone in quarantena entra nel porto di Trapani. Ma solo per … 

Questa mattina, la nave-quarantena, con a bordo 700 persone provenienti da Lampedusa, ha fatto ingresso al porto di Trapani, ma soltanto per fare rifornimento. Dal natante non scende nessuno in virtù dell’ordinanza di divieto di sbarco emessa dal sindaco Giacomo Tranchida.

Gli extracomunitari trascorreranno il periodo di quarantena a bordo. Dopo si deciderà sul loro destino. Sulla terraferma, tuttavia metteranno piede soltanto coloro che hanno i requisiti per richiedere la protezione internazionale. Gli altri saranno, invece, rimpatriati. La nave da ieri era in rada e questa mattina è stata autorizzata ad entrare nello scalo marittimo trapanese per fare approvvigionamento.

Tra le ipotesi, quella di ospitare i migranti in uno dei capannoni di Vigna Verde, alla periferia di Trapani.

Per il momento, però, resta in vigore l’ordinanza di divieto di sbarco.









