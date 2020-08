Il ‘superanticiclone’ sub-tropicale porta la grande afa

AGI – E’ tornato sull’Italia l’anticiclone sub-tropicale che per i prossimi sette giorni riscalderà il Paese con temperature che potranno superare i 40 gradi: già da oggi il termometro di Bologna ne segnerà 36.

L’afa caratterizzerà tutta la settimana di Ferragosto: sabato 15 il sole sarà prevalente e le temperature molto calde con punte di 43 gradi su Sardegna e Sicilia interne. Ma anche altrove i valori massimi cresceranno fino a superare i 35-36 gradi in Toscana, Sardegna, Sicilia, Puglia e su alcune zone della Pianura Padana (Bolognese, Ferrarese, Mantovano). Sul resto d’Italia i valori massimi rimarranno sempre oltre i 32, eccetto in Liguria.

Fino a metà settimana il clima rimarrà afoso, soprattutto al Nord: domani toccherà a Bolzano il ‘bollino rosso’, che …









Leggi la notizia completa