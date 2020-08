Il sindaco Alfano emette una nuova ordinanza: Pene più severe per chi abbandona i rifiuti o non fa la differenziata

Il sindaco Enzo Alfano ha emesso in data odierna l’ordinanza n° 57 che inasprisce le sanzioni per chi abbandona i rifiuti o non fa correttamente la raccolta differenziata con multe che vanno dai 25 ai 500 euro in caso di rifiuti non conferiti adeguatamente o di abbandono o di incendio di rifiuti. Ecco tutti i dettagli:



IL SINDACO

PREMESSO che:

• l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano provvede alla raccolta differenziata dei rifiuti

urbani con il sistema porta a porta, in conformità e nell’ambito di quanto previsto dall’art. 198

del D.lgs n. 152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii (rubricato: Norme in materia ambientale) il quale

dispone che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità,

stabiliscono, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, nonché di conferimento

della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti …









Leggi la notizia completa