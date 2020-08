“Il mio elogio all’ospedale di Marsala. Ecco cosa mi è sucesso …”

Spettabile testata giornalistica Tp24,

desidero segnalare queste note di elogio sulla nostra sanità e mi riferisco al presidio ospedaliero Paolo Borsellino, talvolta balzato alla cronaca per fatti di malasanità.

Nelle primissime ore di mercoledì 5 agosto ho avuto un evidente episodio di ematuria (sangue nelle urine) e spaventato per tale accadimento mi sono precipitato al locale pronto soccorso. Il medico di guardia mi ha avviato immediatamente presso l’ambulatorio di urologia per una consulenza specialistica dove sono stato visitato accuratamente dal dottor De Marco.

Il citato medico, dopo aver esaminato gli esami eseguiti presso il Pronto Soccorso, ematochimici, ECG ed RX torace, mi ha sottoposto ad una attenta visita disponendo il ricovero.

Nella stessa mattinata sono stato, quindi, sottoposto ad intervento chirurgico di TUR Biopsia di mucosa della parete della vescica a cura del citato urologo, coadiuvato dal direttore dell’U. O. C. di anestesia, dottor Pipitone.

Mi sono …









