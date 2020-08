I giudici di Trapani rimangono competenti per “Artemisia”. Lo Sciuto “l’ispiratore di ogni cosa”

Da peculato a truffa aggravata così i giudici del riesame hanno derubricato il reato contestato all’ex deputato Giovanni Lo Sciuto.

C’era un “cerchio magico”, un sistema di potere che utilizza le regole simili alla massoneria segreta, con una vera e propria loggia e con un tempio massonico in un palazzo di Castelvetrano.

Secondo la Procura di Trapani che rimane competente per l’inchiesta Artemisia, Lo Sciuto è “l’ispiratore di ogni cosa”. Le indagini che hanno coinvolto l’ex sindaco di Castelvetrano Felice Errante, l’ex presidente dell’Ars Francesco Cascio, e poi politici castelvetranesi, poliziotti, commercialisti, medici e sfiorato anche l’ex ministro Angelino Alfano, con il coivolgimento del suo collaboratore, Giovannantonio Macchiarola.

I giudici nelle motivazioni depositate qualche settimana fa, hanno spiegato perché hanno fatto nuovamente arrestare Lo Sciuto, sottoposto ai domiciliari e non in carcere come era accaduto nella …









