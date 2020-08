Coronavirus, l’Asp di Trapani conferma i sei casi positivi in provincia

Sono sei in totale i casi attuali positivi e asintomatici in provincia di Trapani.

L’ultimo in ordine di tempo ad Alcamo, dove ora sono due le persone positive, anche se una delle due, è la donna ricoverata all’ospedale Cervello.

Le altre sono, due a Marsala, una a Mazara e una a Partanna. L’asp comunica di aver effettuato in totale 20.529 tamponi dall’inizio dell’epidemia. Mentre i test sierologici su personale sanitario sono 9.616. Sono 126 le persone guarite dal Covid-19, 5 i decessi, e 6 sono quelli attualmente positivi.











