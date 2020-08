Coronavirus in Sicilia, 29 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. DIRETTA Sky Tg24 Coronavirus, 29 nuovi casi in Sicilia: otto sono migranti, tutti a Enna La RepubblicaCoronavirus, in Sicilia accertati altri 29 nuovi positivi: tre a Palermo PalermoTodayIn Sicilia il virus circola al ritmo di 30 casi al giorno: il bollettino del 9 agosto La SiciliaCovid, in Sicilia altri 28 nuovi casi | lasiciliaweb lasiciliaweb | Notizie di SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









