Coronavirus, contagi stabili in Sicilia. Musumeci limita gli ingressi nei locali. Stretta sui migranti

E’ sempre costante il dato dei contagi in Sicilia. Sono 29 le persone positive in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente dunque i positivi sono 420, in virtù delle 6 persone guarite; salgono così a 3.463 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Salgono però a 44 i ricoverati, di cui 5 (+1 rispetto a 24 ore fa) in terapia intensiva.

Le persone che hanno sconfitto il Covid-19 sono 2.749. Fermi, fortunatamente, anche i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti circa 2500 tamponi.

La nuova ordinanza di Musumeci in Sicilia. Ingressi nei locali limitati, controlli più severi e stretta sui migranti – Controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del virus tra i migranti sbarcati in Sicilia. Sono alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza.

In Sicilia, nelle discoteche …









