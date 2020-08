A Castellammare del Golfo, i militari hanno fermato con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica il titolare di una attività commerciale

L’articolo Condannato per furto e ricettazione torna in vacanza in Sicilia ma viene arrestato sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa