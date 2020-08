Castel Volturno. Il gip conferma il sequestro del ponte sulla Domiziana. La Procura: “Gravi lesioni”

REDAZIONE – I Carabinieri della Stazione di Castel Volturno hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo d‘urgenza, emesso da questa Procura della Repubblica per il reato ex art 677, comma 3 c.p. (decreto convalidato dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data odierna), provvedimento avente ad oggetto il Ponte sito in Castel Volturno (Ce) alla via Domitiana km. 29,00 Il sequestro è stato disposto in relazione allo stato in cui versa il Ponte, caratterizzato da un diffuso stato di degrado delle strutture portanti. In particolare è stato rilevato “l‘ammaloramento delle armature esterne delle strutture in cemento armato ad arco che risultano per buona parte a vista e prive di copriferro”. In molteplici punti le armature sono ossidate anche per l‘intero spessore e, pertanto, alcune di esse risultano interrotte. Parimenti ammalorate si presentano le strutture in cemento armato di collegamento tra …









