 Caso Tutino, il gip dispone la perizia calligrafica sulle firme 

“Il gip del tribunale di Caltanissetta ha ordinato che venga eseguita una perizia calligrafica sulle firme nelle cartelle cliniche sugli interventi contestati a Matteo Tutino”. Lo dicono i legali dell’ex primario sotto processo per truffa, gli avvocati Carlo Taormina e Sabrina Donato.

Gli interventi sono considerati dalla procura di carattere estetico e quindi non eseguibili in ospedale. Il gip ha pure ordinato di “fare accertamenti per accertare chi fossero i medici che hanno eseguito gli interventi in questione insieme a Tutino”, aggiungono i legali del medico (ANSA).









