Campobello, pronto il bilancio di fine mandato del Sindaco Castiglione: in distribuzione nei prossimi giorni alle famiglie campobellesi

Care concittadine, cari concittadini,

nei prossimi giorni sarà distribuito alle famiglie campobellesi il Bilancio di Fine Mandato che abbiamo redatto con l’obiettivo di adempiere a un obbligo di legge, ma soprattutto di rappresentare la sintesi del percorso compiuto nel corso della legislatura, promuovendo una valutazione consapevole del valore prodotto dalle scelte e dall’operato dell’Amministrazione comunale per la comunità e per il territorio campobellese.

Quando si giunge al termine di un percorso, infatti, è sempre importante tracciare un bilancio dell’attività svolta.

Sei anni di attività amministrativa alla guida di un comune sono un periodo lungo ma al contempo breve quando si deve iniziare tutto da zero e non è semplice rappresentare una sintesi che tenga conto di tutte le iniziative, le scelte, le azioni messe in campo, le difficoltà affrontate e, soprattutto, dei tanti momenti vissuti insieme …









