Un’auto in fiamme questa notte a Campobello di Mazara.

Il fuoco che ha semidistrutto una monovolume Oper Meriva, ha avuto inizio nel vano motore della vettura. L’auto era parcheggiata in piazza Falcone Borsellino.

Sul posto i vigili del fuoco il nucleo radiomobile dei Carabinieri di Mazara per accertare la causa dell’incendio.











