Boom di furti d’auto in Sicilia. Triplicati dopo la fine del lockdown

Sono troppi i furti d’auto a Palermo, anche se con il lockdown dovuto al Coronavirus c’è stato un calo fisiologico.

Nel 2019 sono state più di tremila le auto rubate. Nel 2020, da gennaio a luglio, invece, sono stati quasi 800 i furti messi a segno in città e provincia, mentre tra motocicli e ciclomotori sono stati più di 450 quelli rubati.

Finito il bocco dovuto alla pandemia, dal mese di maggio in poi i furti sono incrementati, addirittura triplicati, un po’ come il dato nazionale.

In base alla statistica effettuata ogni anno da LoJack – la società internazionale in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata legata ai furti delle auto, potrebbero essere riconfermati alla fine del 2020.

I furti d’auto crescono in tutta Italia e il capoluogo siciliano è una delle dieci città più colpite con una media di dieci furti al giorno …









Leggi la notizia completa