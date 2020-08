Asp Trapani, Paolo Zappalà è il nuovo Commissario straordinario

E’ Paolo Zappalà il nuovo Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, nominato con decreto dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Zappalà, romano classe’69, si è insediato ufficialmente oggi, lunedì 10 agosto 2020. Proviene dall’Asl di Pescara, dove è stato direttore amministrativo per 4 anni.

Il manager ha maturato un’esperienza ventennale nell’ambito direzionale in aziende pubbliche e private nel campo della gestione operativa e amministrativa degli acquisti, dei servizi logistici, di supporto e alberghieri, con particolare riferimento al settore bilancio, risorse umane, programmazione e controllo, project management.

Zappalà è stato per 18 anni all’Università Cattolica del Sacro Cuore- Policlinico Universitario Gemelli dove ha rivestito il ruolo di direttore dell’ Unità Operativa Complessa Acquisti e dell’U.O.C. Provveditorato, oltre che dirigente con incarico di assistente al Provveditorato.

