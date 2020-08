Alcamo. i Carabinieri eseguono due arresti per furto e ricettazione

Nel fine settimana appena concluso, i reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Alcamo, in due distinte operazioni, hanno tratto in arresto 2 soggetti, uno in flagranza di reato e uno in esecuzione di ordine di carcerazione.

I Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno tratto in arresto un soggetto italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Termini Imerese nel 2012, per i reati di ricettazione e contraffazione.

L’uomo, quarantacinquenne originario di Palermo, era stato infatti condannato alla pena di circa due anni e mezzo di carcere. Al fine di sottrarsi alla condanna, però, aveva deciso di trasferirsi con la famiglia in Belgio riuscendo far perdere le proprie tracce. Solo in questi giorni, dopo 8 anni, aveva deciso di ritornare in Sicilia, per trascorrere con i familiari un periodo di vacanza nella famosa località trapanese, prenotando una camera in un noto hotel del …









Leggi la notizia completa