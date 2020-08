A Marsala panettieri chiusi a Ferragosto ma aperti la domenica successiva 

Panettieri chiusi a Marsala per Ferragosto. Lo ha deciso il “cartello” dei panificatori locali. Ferragosto viene di Sabato. E allora, sempre i panettieri, insieme, hanno deciso che l’indomani, domenica, saranno aperti (invece attualmente sono chiusi).

A capo dei panificatori marsalesi c’è sempre Giuseppe Bonafede. E’ lui a dare la comunicazione, insieme a Luigi Giacalone, per la Cna di Marsala:

In riferimento al decreto Turano n. 335 del 05/03/2018 che disciplina la materia della panificazione in Sicilia, abbiamo inviato comunicazione al Sindaco di Marsala di Girolamo, che i panificatori di Marsalesi resteranno chiusi sabato 15 e aperti domenica 16 agosto, in quanto il suddetto decreto non prevede due gg di chiusura consecutivi (sabato 15 e domenica 16).

Sarà cura anche dei panificatori avvisare la loro clientela.









