A fuoco alberi sull’A-29 nei pressi di Castelvetrano

Dopo gli incendi scoppiati naturalmente o dolosamente appiccati a terreni come quelli di Monte Cofano, Bosco del Magaggiaro, Partinico, Termini Imerese, Cefalù o il più recente incidente che ha visto coinvolta una cabina dell’elettricità nei pressi del negozio Scarpinando di Castelvetrano, la Sicilia continua a bruciare.

Un incendio, infatti, sarebbe divampato all’altezza del km 72 in direzione Mazara Del Vallo, sul tratto di autostrada A29.

Le fiamme — che secondo le costatazioni dei vigili del fuoco di Castelvetrano e del personale ANAS – sarebbero partite all’interno di una azienda agricola locale, avrebbero coinvolto anche una serie di alberi costeggianti la località, nonché appunto, il tratto autostradale interessato.

Domato nel giro di poche ore, l’incendio sembrerebbe comunque non aver causato danni particolarmente ingenti.

Maria Giovanna Oddo









