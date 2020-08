Vita, Nuova avventura per Giacomo Nicolosi, che parteciperà al IX Festival della canzone in Uruguay

Vita. Una nuova avventura sta per intraprendere Giacomo Nicolosi. Il talentuoso cantante vitese rappresenterà l’Italia al IX Festival Internazionale della canzone in Uruguay. La rassegna musicale che si svolgerà dal 26 al 30 novembre, vedrà 15 nazioni in gara, tra Europa (con solo tre Paesi partecipanti), America Latina e Australia.

Il Festival, che quest’anno vede alla direzione Heber Barrios, ha come obiettivo quello di promuovere creazioni inedite nel campo della musica, presentando allo stesso tempo nuovi artisti e compositori.

Nicolosi parteciperà con il brano dal titolo “Ancora un’ora”, scritto da Alberto Capasso e Cristiano Viti.

Dopo gli innumerevoli traguardi raggiunti, dalla partecipazione al progetto «Working with music» promosso dall’ Unione Europea, in cui è stato un insegnante di canto e artista italiano per la Caribbean International Academy; alla partecipazione al musical «Chicago», con cui ha girato …









