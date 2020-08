Un tunisino si è preso il Marsala Calcio 

Il Marsala cambia proprietà. Ieri nei locali dello stadio municipale di Marsala si è riunita l’assemblea dei soci del Marsala calcio a cui ha partecipato anche il curatore del tribunale di Palermo dott. Brancato che gestisce il 63% delle quote societarie dell’ex presidente Cottone oltre a Jihéd Gharbi interessato a rilevare l’intera società.

Le quote passeranno al signor Jihéd Gharbi, giovane imprenditore tunisino. Nei prossimi giorni presso uno studio notarile, sarà sancito ufficialmente il tutto.

Questo il comunicato ufficiale del Marsala che, dopo il passaggio del pacchetto di minoranza a Jihéd Gharbi, nomina il nuovo organigramma.

Direttore Generale: Jihad Gharbi

Direttore Amministrativo: Alioto Luigi

Direttore Sportivo: Licata Bartolomeo

Segretario Sportivo: Erino Licari

Legale Avvocato: Giovanni Ciaravino

Che imprenditore sia Gharbi non si è ben capito. Lui si definisce “Broker of Football Player & International Broker …









