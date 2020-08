Trapani, la nave quarantena con 700 migranti a bordo si trova al largo della città

Stamani, la nave-quarantena che contiene circa 700 migranti è arrivata al largo di Trapani.

Il via libera per l’imbarcazione è stato dato dal dipartimento Libertà Civili del Ministero dell’Interno.

La nave resterà in rada fino a domani mattina ed è autorizzata ad entrare nel porto del capoluogo solo per esigenze di carico acqua e viveri e per lo smaltimento dei rifiuti.

Il Sindaco Giacomo Tranchida e il Prefetto di Trapani Ricciardi si sono incontrati in Capitaneria per accettarsi della situazione. Il Sindaco, inoltre, ha emanato un’ordinanza con la quale viene vietato lo sbarco nella città di Trapani.

“La situazione è sotto controllo sia a terra che a bordo e speriamo rimanga tale – ha dichiarato il Prefetto Ricciardi – siamo pronti sotto il profilo tecnico e sanitario. Speriamo che non ci siano evenienze critiche”.









