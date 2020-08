Trapani, la nave-quarantena con 700 migranti a bordo è in rada al porto

La nave-quarantena è in rada al porto di Trapani. E i 700 migranti provenienti da Lampedusa? Quale destino li attende? Tra le ipotesi quella di sistemarli in uno dei capannoni di Vigna Verde alla periferia di Trapani ma dovrà essere il Governo nazionale a decidere. Per il momento dalla nave non scende nessuno visto che vige l’ordinanza di divieto di sbarco del sindaco Tranchida. Trapani, però, è pronta all’accoglienza.

“Non ci faremo trovare impreparat i- dice Tranchida -. Quella di Vigna Verde potrebbe essere una soluzione ma c’è l’ordinanza di divieto di sbarco fino al termine del periodo di quarantena”. Molti migranti, tuttavia saranno rimpatriati perché non necessitano di protezione internazionale”.

Sulla vicenda la Lega, tramite il suo coordinatore provinciale Bartolo Giglio fa sentire la propria voce: no allo sbarco. Replica il Pd con Valentina Villabuona che ricorda ai fedeli del Carroccio che gli aumenti dei …









