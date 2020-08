Sicilia, tutti i misteri sulla morte di Viviana. Si cerca il figlio di 4 anni

Sono tanti, troppi, i misteri sulla scomparsa e la orribile morte di Viviana Parisi. La donna era ricercata da alcuni giorni: era scomparsa dopo un piccolo incidente in autostrada, con il figlio Gioele, 4 anni. Ieri il suo cadavere è stato ritrovato nei boschi vicino Caronia, in provincia di Messina.

La procura di Patti indaga senza sosta, anche per capire che fine abbia fatto il piccolo Gioele. Anche perché nessuna delle persone ascoltate racconta di aver visto Viviana con suo figlio, quando lunedì scorso ha tamponato con la sua Opel Corsa un furgone in autostrada, ed è andata via a piedi. Perché è andata via? E perchè era lì? Aveva detto a casa, uscendo, che sarebbe andata al centro commerciale, e aveva anche lasciato il cellulare a casa. Lo ha fatto apposta? Il marito Daniele dice che lo dimenticava spesso. E racconta che sua …









Leggi la notizia completa