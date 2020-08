Sicilia, due morti in uno scontro a fuoco 

Sparatoria con due morti e quattro feriti poco prima delle 20 a Catania nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Catania per identificare le due persone decedute.

Gli investigatori ritengono che le sei persone coinvolte facciano parte di due gruppi criminali contrapposti. Un’inchiesta e’ stata avviata dalla procura distrettuale di Catania.

A Catania venerdì sera si era registrato un altro fatto di sangue: un giovane di 24 anni poco prima della mezzanotte è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba destra.









