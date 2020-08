Scrive Francesco, sulle sue denunce per falsa testimonianza sempre archiviate…

Gentile direttore, in merito al suo articolo riferito ai Sindaci coi piedi nel fango, e all’azione delle procure, vi scrivo solo per dirvi che è dal 2014 che muovo denunce/querele per false testimonianze su false testimonianze….

“la falsa testimonianza è un delitto contro l’amministrazione della giustizia” con questa motivazione […] mi vengono categoricamente archiviate!.. Come dire: “A noi che ce frega se con la falsa testimonianza ( 6 – sei false testimonianze in due distinti processi di lavoro), ti hanno rovinato la vita”!

Credo che anche a voi di tp24 possa interessare poco ma, se la falsa testimonianza (GRAVE reato penale) non merita alcuna attenzione, come “possiamo” sperare di ottenere e/o rendere giustizia giusta a chi la chiede e ne ha diritto?

A mio modesto avviso, questo lascia ipotizzare una pochezza “spirituale” di chi è preposto a valutare i carteggi… dimentica che dietro a nomi, ci sono persone ( …









Leggi la notizia completa