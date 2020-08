Rosy Milazzo interroga l’amministrazione sugli interventi utili a garantire un sereno avvio dell’anno scolastico

La sottoscritta Milazzo Rosalia, Consigliere Comunale , aderente al Gruppo Consiliare “Insieme si può” ,ai sensi

Dell’ art.54 Regolamento C.C. ,presenta interrogazione in oggetto, di seguito illustrata:

PREMESSO CHE

tutte le scuole sono chiuse ormai da mesi a causa dell’emergenza Epidemiologica denominata CODIV19 e la ripartenza non sarà facile poichè le norme impongono piu’ spazi per garantire il distanziamento sociale e presidi di sicurezza ,

questa prolungata e straordinaria chiusura spero sia stata sfruttata dall’ amministrazione per programmare sopralluoghi e verifiche circa la necessità’ di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli edifici scolastici .

RITENUTO CHE

Il DL Scuola , da poco convertito in legge dal Parlamento, conferisce ai Sindaci i poteri commissariali

per velocizzare l’esecuzione di opere inerente l’edilizia scolastica.

