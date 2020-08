Promozione della Sicilia, Dolce & Gabbana a Castellammare per una serata evento

Una giornata dedicata al racconto dell’amore per la Sicilia e le sue eccellenze, tra folklore, tradizioni ed enogastronomia culminata con la presentazione in prima visione di “Devotion”, film diretto dal regista Giuseppe Tornatore e prodotto dagli stilisti Dolce e Gabbana, con le musiche inedite del compositore Ennio Morricone, recentemente scomparso. Successo in termini di presenze provenienti da ogni parte della provincia sin dal tardo pomeriggio con la sfilata folkloristica che ha percorso tutto il lungomare.

A fare da contorno all’atmosfera, l’esposizione nelle bancarelle dei prodotti dei distretti siciliani e la cassata gigante. Alla presenza del sindaco di Castellammare del Golfo e l’assessore alle attività produttive, Nicoló Rizzo e Mimmo Turano, dopo la proiezione della pellicola, la serata si è conclusa con lo spettacolo dei giochi pirotecnici.









