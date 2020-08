Oggi la passeggiata a Monte Cofano per “reagire e dire basta” agli incendi in Sicilia

A undici giorni dal terribile incendio che ha devastato Monte Cofano, oggi c’è una prima reazione allo scempio che qualcuno ha perpetrato a danno dell’ambiente, di un territorio naturale la cui bellezza è stata violata.

Ed è molto probabilmente la vendetta come ritorsione sui divieti reali e sui controlli più stringenti negli ultimi periodi, la pista che gli inquirenti stanno seguendo alla base dell’incendio che ha distrutto Monte Cofano (potete leggere qui). Per come si è innescato, infatti, nei luoghi e nell’orario in cui ha avuto inizio gli inquirenti credono sia doloso.

«Gli incendi dei boschi, dei parchi e delle riserve naturali distruggono la bellezza della nostra terra, bruciano il futuro di intere generazioni, stanno cancellando la speranza». Inizia così l’appello ai siciliani, lanciato da Legambiente, Agesci, Anci, Flai Cgil e Coldiretti, a “reagire e dire basta” a …









