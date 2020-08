[Motori] Vittoria e record per Christian Merli alla 46^ Alpe del Nevegal

La gara veneta organizzata da Tre Cime Promotor ha dato il via al Campionato Italiano Velocità Montagna. Grande duello tra il trentino su Osella FA 30 EVO Zytek e Faggioli su Norma M20 FC, secondo alla fine. Sul podio anche Degasperi su Osella. Assegnati i primi punti tricolori. Appuntamento dal 21 al 23 agosto al Trofeo Fagioli a Gubbio

Il Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 è iniziato con la 46^ Alpe del Nevegal che ha regalato forti emozioni ai tanti appassionati che hanno seguito on line ed in diretta la competizione. Christian Merli, su Osella FA 30 EVO Zytek LRM di gruppo E2SS ha vinto il duello ravvicinato con Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek di gruppo E2SC. Il trentino di Vimotorsport, a cui apparteneva anche il precedente record, ed il fiorentino di Best Lap alla sua prima volta al Nevegal, hanno avuto un botta e risposta a suon di record. …









Leggi la notizia completa